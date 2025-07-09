Diretório de Empresas
Cognigy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Cognigy Salários

O salário da Cognigy varia de $67,017 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $95,337 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognigy. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Arquitecto de Soluções
Median $93.8K
Gestor de Produto
$67K
Engenheiro de Software
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cognigy is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Cognigy

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos