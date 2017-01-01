Diretório de Empresas
Cognigy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Cognigy que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    Website
    2016
    Ano de Fundação
    180
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Cognigy

    Empresas Relacionadas

    • Spotify
    • Flipkart
    • Google
    • Lyft
    • Uber
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos