CodeMettle Salários

O salário da CodeMettle varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $120,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CodeMettle. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
$79.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na CodeMettle é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $120,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CodeMettle é $99,800.

