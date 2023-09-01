Codemagic Salários

O salário da Codemagic varia de $59,471 em remuneração total por ano para um Fundador na extremidade inferior a $66,840 para um Gestor de Projeto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Codemagic . Última atualização: 11/22/2025