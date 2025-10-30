Diretório de Empresas
CNOVA
CNOVA Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in France mediano de Engenheiro de Software na CNOVA totaliza €38.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CNOVA. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Total por ano
€38.3K
Nível
L2
Base
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na CNOVA?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na CNOVA in France situa-se numa remuneração total anual de €61,072. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CNOVA para a função de Engenheiro de Software in France é €38,301.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CNOVA

