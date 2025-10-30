O pacote de remuneração in France mediano de Engenheiro de Software na CNOVA totaliza €38.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CNOVA. Última atualização: 10/30/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
