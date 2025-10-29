Diretório de Empresas
CMR Surgical
CMR Surgical Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na CMR Surgical totaliza £50.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CMR Surgical. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Total por ano
£50.3K
Nível
-
Base
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na CMR Surgical?
+£43.6K
+£66.9K
+£15K
+£26.3K
+£16.5K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na CMR Surgical in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £86,555. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CMR Surgical para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £46,476.

Outros Recursos