Diretório de Empresas
Clickhouse
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Clickhouse Engenheiro de Software Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clickhouse. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

€131K - €152K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€121K€131K€152K€169K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Engenheiro de Software submissõe na Clickhouse para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Clickhouse, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Clickhouse in Germany situa-se numa remuneração total anual de €169,174. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clickhouse para a função de Engenheiro de Software in Germany é €120,838.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Clickhouse

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos