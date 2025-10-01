Diretório de Empresas
Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Engenheiro de Software Salários em Boise Area

O pacote de remuneração in Boise Area mediano de Engenheiro de Software na Clearwater Analytics totaliza $125K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clearwater Analytics. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Total por ano
$125K
Nível
L2
Base
$115K
Stock (/yr)
$10K
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Clearwater Analytics?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Clearwater Analytics in Boise Area situa-se numa remuneração total anual de $170,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clearwater Analytics para a função de Engenheiro de Software in Boise Area é $120,000.

Outros Recursos