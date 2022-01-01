Diretório de Empresas
ClearTax
ClearTax Salários

A faixa salarial da ClearTax varia de $11,907 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $103,809 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ClearTax. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $16.8K
Gestor de Engenharia de Software
Median $104K

Analista de Negócios
$11.9K
Desenvolvimento de Negócios
$19.8K
Designer de Produto
$30.7K
Gestor de Programa
$13K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ClearTax, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na ClearTax é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $103,809. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ClearTax é $27,941.

