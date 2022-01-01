ClearTax Salários

A faixa salarial da ClearTax varia de $11,907 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $103,809 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ClearTax . Última atualização: 8/24/2025