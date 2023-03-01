Diretório de Empresas
CLEAResult
CLEAResult Salários

A faixa salarial da CLEAResult varia de $75,117 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico no limite inferior a $169,150 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CLEAResult. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Consultor de Gestão
$149K
Engenheiro Mecânico
$75.1K
Gestor de Programa
$81.6K

Engenheiro de Software
$156K
Arquiteto de Soluções
$169K
Gestor de Programa Técnico
$153K
O cargo mais bem pago reportado na CLEAResult é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $169,150. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CLEAResult é $150,960.

