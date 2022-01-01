ClearBank Salários

A faixa salarial da ClearBank varia de $152,429 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $160,219 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ClearBank . Última atualização: 8/24/2025