A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na CLEAR varia de $217K por year para Software Engineer II a $353K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $223K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CLEAR. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ANO 1
30%
ANO 2
50%
ANO 3
Na CLEAR, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
30% adquire-se no 2nd-ANO (30.00% anual)
50% adquire-se no 3rd-ANO (50.00% anual)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título