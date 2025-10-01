Diretório de Empresas
CLEAR Engenheiro de Software Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na CLEAR varia de $217K por year para Software Engineer II a $353K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $223K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CLEAR. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

30%

ANO 2

50%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na CLEAR, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 30% adquire-se no 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire-se no 3rd-ANO (50.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na CLEAR in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $352,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CLEAR para a função de Engenheiro de Software in New York City Area é $215,000.

