CLEAR Salários

A faixa salarial da CLEAR varia de $6,651 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $418,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CLEAR. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $418K
Designer de Produto
Median $188K

Gestor de Produto
Median $250K
Gestor de Programa Técnico
Median $200K
Gestor de Operações de Negócios
$72.4K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$42K
Cientista de Dados
$201K
Marketing
$121K
Recrutador
$191K
Vendas
$6.7K
Analista de Cibersegurança
$113K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

20%

ANO 1

30%

ANO 2

50%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na CLEAR, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:

  • 20% adquire em 1st-ANO (20.00% anual)

  • 30% adquire em 2nd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire em 3rd-ANO (50.00% anual)

FAQs

Outros Recursos