CLEAR Salários

A faixa salarial da CLEAR varia de $6,651 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $418,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CLEAR. Última atualização: 8/24/2025
Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
20%
ANO 1
30%
ANO 2
50%
ANO 3
Na CLEAR, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:
20% adquire em 1st-ANO (20.00% anual)
30% adquire em 2nd-ANO (30.00% anual)
50% adquire em 3rd-ANO (50.00% anual)
