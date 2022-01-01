Diretório de Empresas
Clear Street
Clear Street Salários

A faixa salarial da Clear Street varia de $112,435 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $323,339 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Clear Street. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Engenheiro de Software Backend

Analista Financeiro
$284K
Tecnólogo de Informação (TI)
$112K

Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Clear Street, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

FAQs

O papel com a remuneração mais alta relatado na Clear Street é o Engenheiro de Software no nível L5 com uma remuneração total anual de $323,339. Isto inclui o salário base, bem como qualquer possível compensação em ações e bónus.
A mediana da remuneração total anual relatada na Clear Street é $231,000.

Outros Recursos