Clear Capital
Clear Capital Salários

A faixa salarial da Clear Capital varia de $44,880 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $150,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Clear Capital. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K
Analista de Negócios
$64.3K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$44.9K

Gestor de Produto
$141K
Gestor de Programa Técnico
$137K
O cargo mais bem pago reportado na Clear Capital é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $150,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clear Capital é $136,554.

