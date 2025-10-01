Diretório de Empresas
Clark Associates
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Clark Associates Engenheiro de Software Salários em Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

O pacote de remuneração in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area mediano de Engenheiro de Software na Clark Associates totaliza $85K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clark Associates. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Total por ano
$85K
Nível
Mid
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Clark Associates?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area sits at a yearly total compensation of $138,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clark Associates for the Engenheiro de Software role in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area is $80,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Clark Associates

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Amazon
  • Intuit
  • Uber
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos