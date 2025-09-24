Diretório de Empresas
Clarity Software Solutions Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Clarity Software Solutions varia de $113K a $161K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clarity Software Solutions. Última atualização: 9/24/2025

Remuneração Total Média

$129K - $153K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$113K$129K$153K$161K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Clarity Software Solutions?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Clarity Software Solutions in United States situa-se numa remuneração total anual de $161,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Clarity Software Solutions para a função de Engenheiro de Software in United States é $113,400.

