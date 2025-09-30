A remuneração de Engenheiro de Software in India na Clari varia de ₹2.31M por year para L1 a ₹7.55M por year para L4. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.38M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clari. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Na Clari, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
Na Clari, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
