Clari Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Clari varia de ₹2.31M por year para L1 a ₹7.55M por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹4.38M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Clari. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) ₹2.31M ₹2.15M ₹105K ₹52.5K L2 Software Engineer 2 ₹3.59M ₹3.38M ₹177K ₹32.8K L3 Senior Software Engineer ₹4.66M ₹4.37M ₹228K ₹57.1K L4 Staff Software Engineer ₹7.55M ₹7.04M ₹512K ₹0 Ver 2 Mais Níveis

₹13.95M Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Clari, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Clari, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Clari ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos Submeter Novo Título