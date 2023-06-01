Diretório de Empresas
CKM Analytix
    Sobre

    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Website
    2011
    Ano de Fundação
    126
    Número de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

