CityBase Arquitecto de Soluções Salários em Greater Chicago Area

O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano de Arquitecto de Soluções na CityBase totaliza $106K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CityBase. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total por ano
$106K
Nível
L1
Base
$106K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na CityBase?

$160K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluções at CityBase in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $107,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CityBase for the Arquitecto de Soluções role in Greater Chicago Area is $106,000.

Outros Recursos