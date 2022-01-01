Diretório de Empresas
Citrix
Citrix Salários

O salário da Citrix varia de $25,125 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $224,420 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Citrix. Última atualização: 10/17/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Gestor de Produto
Median $220K
Gestor de Engenharia de Software
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Marketing
Median $182K
Arquitecto de Soluções
Median $123K

Cloud Architect

Analista de Negócio
$121K
Atendimento ao Cliente
$25.1K
Sucesso do Cliente
$63.6K
Analista de Dados
$25.3K
Gestor de Ciência de Dados
$94.4K
Cientista de Dados
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultor de Gestão
$189K
Operações de Marketing
$111K
Designer de Produto
$180K
Gestor de Design de Produto
$224K
Gestor de Programa
$148K
Engenheiro de Vendas
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Gestor de Programa Técnico
$79.2K
Redactor Técnico
$28.2K
Cronograma de Aquisição

33.33%

ANO 1

33.33%

ANO 2

33.33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Citrix, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.33% adquire-se no 1st-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire-se no 2nd-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire-se no 3rd-ANO (33.33% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Citrix é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,420. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Citrix é $102,458.

