Citadel Engenheiro de Software Salários em Singapore

A remuneração de Engenheiro de Software in Singapore na Citadel totaliza SGD 238K por year para L2. O pacote de remuneração in Singapore mediano year totaliza SGD 224K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
(Nível de Entrada)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Últimas Submissões Salariais
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Programador Quantitativo

Perguntas Frequentes

Citadel in SingaporeEngenheiro de Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬SGD 268,093。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Citadel in SingaporeEngenheiro de Software职位的年度总薪酬中位数为SGD 223,694。

