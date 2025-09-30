A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Citadel varia de $408K por year para L1 a $643K por year para L5. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $570K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título