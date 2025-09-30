Diretório de Empresas
Citadel
Citadel Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Citadel varia de £197K por year para L1 a £300K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £286K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
(Nível de Entrada)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
£121K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Programador Quantitativo

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Citadel in Greater London Area situa-se numa remuneração total anual de £416,816. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Citadel para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £289,630.

Outros Recursos