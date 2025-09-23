Diretório de Empresas
Citadel
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Citadel Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in United States na Citadel totaliza $213K por year para L1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $328K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Citadel in United States situa-se numa remuneração total anual de $625,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Citadel para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $327,500.

