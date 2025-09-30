Diretório de Empresas
Citadel
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

  • New York City Area

Citadel Analista Financeiro Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Analista Financeiro na Citadel totaliza $260K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Total por ano
$260K
Nível
L1
Base
$260K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista Financeiro verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

Citadel in New York City AreaのAnalista Financeiroで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$800,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CitadelのAnalista Financeiro職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$250,000です。

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Citadel

Empresas Relacionadas

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos