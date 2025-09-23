Diretório de Empresas
Citadel Analista Financeiro Salários

A remuneração de Analista Financeiro in United States na Citadel totaliza $425K por year para L2. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $260K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

Citadel in United StatesのAnalista Financeiroで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$800,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CitadelのAnalista Financeiro職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$400,000です。

