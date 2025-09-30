Diretório de Empresas
Citadel
Citadel Cientista de Dados Salários em New York City Area

A remuneração de Cientista de Dados in New York City Area na Citadel varia de $301K por year para L1 a $625K por year para L3. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $291K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Investigador Quantitativo

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $625,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Cientista de Dados role in New York City Area is $200,000.

Outros Recursos