  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Hong Kong Area

Citadel Cientista de Dados Salários em Greater Hong Kong Area

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

HK$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Títulos Incluídos

Investigador Quantitativo

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Citadel in Greater Hong Kong Area situa-se numa remuneração total anual de HKHK$386,831. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Citadel para a função de Cientista de Dados in Greater Hong Kong Area é HKHK$300,000.

