Cisco
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Analista Financeiro Salários em Raleigh-Durham Area

O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano de Analista Financeiro na Cisco totaliza $116K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Total por ano
$116K
Nível
L8
Base
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bónus
$13K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cisco?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Cisco in Raleigh-Durham Area situa-se numa remuneração total anual de $132,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cisco para a função de Analista Financeiro in Raleigh-Durham Area é $104,860.

Outros Recursos