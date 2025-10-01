Diretório de Empresas
Cisco
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • India

Cisco Cientista de Dados Salários em India

A remuneração de Cientista de Dados in India na Cisco varia de ₹3.19M por year para Grade 8 a ₹7.02M por year para Grade 11. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹3.19M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Cientista de Dados en Cisco in India está en una compensación total anual de ₹8,213,580. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Cientista de Dados in India es ₹3,325,313.

Outros Recursos