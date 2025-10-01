A remuneração de Analista de Negócio in San Francisco Bay Area na Cisco varia de $86.2K por year para Grade 4 a $171K por year para Grade 10. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $114K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)