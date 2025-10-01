Diretório de Empresas
Cisco
Cisco Gestor de Operações de Negócio Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gestor de Operações de Negócio na Cisco totaliza $183K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$183K
Nível
G10
Base
$166K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$16.6K
Anos na empresa
25 Anos
Anos exp
25 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cisco?

$160K

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Operações de Negócio na Cisco in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $284,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cisco para a função de Gestor de Operações de Negócio in San Francisco Bay Area é $186,000.

Outros Recursos