Cisco
Cisco Operações de Negócio Salários em India

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cisco.

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na Cisco in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,615,914. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cisco para a função de Operações de Negócio in India é ₹1,618,003.

