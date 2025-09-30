Diretório de Empresas
Cirrus Logic
  • United Kingdom

Cirrus Logic Engenheiro de Hardware Salários em United Kingdom

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Hardware na Cirrus Logic totaliza £73.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cirrus Logic. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por ano
£73.8K
Nível
Senior Engineer
Base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bónus
£5.1K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cirrus Logic?

£121K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Títulos Incluídos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Perguntas Frequentes

Cirrus Logic in United KingdomEngenheiro de Hardware职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£152,372。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Cirrus Logic in United KingdomEngenheiro de Hardware职位的年度总薪酬中位数为£68,905。

