Diretório de Empresas
CircleCI
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Toronto Area

CircleCI Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na CircleCI varia de CA$168K por year para E2 a CA$191K por year para E3. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$187K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
E1
Associate Software Engineer(Nível de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

CA$226K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$225,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Engenheiro de Software role in Greater Toronto Area is CA$171,561.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CircleCI

Empresas Relacionadas

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos