A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na CircleCI varia de CA$168K por year para E2 a CA$191K por year para E3. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$187K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)