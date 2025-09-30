CircleCI Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na CircleCI varia de CA$168K por year para E2 a CA$191K por year para E3. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$187K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus E1 Associate Software Engineer ( Nível de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- E2 Software Engineer CA$168K CA$147K CA$20.8K CA$0 E3 Senior Software Engineer CA$191K CA$173K CA$17.4K CA$0 E4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

