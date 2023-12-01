Diretório de Empresas
Circle Logistics
Circle Logistics Salários

O salário da Circle Logistics varia de $22,425 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $85,425 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Circle Logistics. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Operações de Atendimento ao Cliente
$22.4K
Analista de Dados
$50.3K
Cientista de Dados
$50.3K

Engenheiro de Software
$70.4K
Gestor de Programa Técnico
$85.4K
The highest paying role reported at Circle Logistics is Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $85,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle Logistics is $50,250.

