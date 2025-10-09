Diretório de Empresas
Circle K
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Phoenix Area

Circle K Cientista de Dados Salários em Phoenix Area

O pacote de remuneração in Phoenix Area mediano de Cientista de Dados na Circle K totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Circle K. Última atualização: 10/9/2025

Pacote Mediano
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Total por ano
$120K
Nível
1
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Circle K?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Circle K in Phoenix Area situa-se numa remuneração total anual de $131,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Circle K para a função de Cientista de Dados in Phoenix Area é $117,500.

Outros Recursos