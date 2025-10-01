Cimpress Engenheiro de Software Salários em Prague Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Prague Metropolitan Area na Cimpress totaliza CZK 1.67M por year para PR3. O pacote de remuneração in Prague Metropolitan Area mediano year totaliza CZK 1.45M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus PR1 ( Nível de Entrada ) CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR2 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR3 CZK 1.67M CZK 1.52M CZK 82.1K CZK 65K PR4 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

