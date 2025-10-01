A remuneração de Engenheiro de Software in Mumbai Metropolitan Region na Cimpress varia de ₹1.35M por year para PR1 a ₹3.6M por year para PR3. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano year totaliza ₹2.29M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
