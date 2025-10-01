A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Boston Area na Cimpress varia de $119K por year para PR1 a $216K por year para PR4. O pacote de remuneração in Greater Boston Area mediano year totaliza $142K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
