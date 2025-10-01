Diretório de Empresas
Cimpress
Cimpress Gestor de Produto Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Gestor de Produto na Cimpress totaliza ₹5.65M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹5.65M
Nível
PR3
Base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cimpress?

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Cimpress in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹11,527,837. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cimpress para a função de Gestor de Produto in Mumbai Metropolitan Region é ₹5,647,991.

Outros Recursos