Diretório de Empresas
Ciklum
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Prague Metropolitan Area

Ciklum Engenheiro de Software Salários em Prague Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Prague Metropolitan Area na Ciklum totaliza CZK 1.11M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Prague Metropolitan Area mediano year totaliza CZK 1.16M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ciklum. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

CZK 3.5M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Ciklum?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Ciklum in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Engenheiro de Software role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,159,625.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Ciklum

Empresas Relacionadas

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos