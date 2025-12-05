Diretório de Empresas
Cigna
Cigna Desenvolvimento de Negócios Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Desenvolvimento de Negócios na Cigna totaliza $216K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Total por ano
$216K
Nível
hidden
Base
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bónus
$28K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cigna?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócios na Cigna in United States situa-se numa remuneração total anual de $292,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cigna para a função de Desenvolvimento de Negócios in United States é $208,760.

Outros Recursos

