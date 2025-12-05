A remuneração de Analista de Negócios in United States na Cigna varia de $84.5K por year para Senior Analyst a $168K por year para Senior Advisor. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $85K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
