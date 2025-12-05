Diretório de Empresas
Cigna
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Cigna Analista de Negócios Salários

A remuneração de Analista de Negócios in United States na Cigna varia de $84.5K por year para Senior Analyst a $168K por year para Senior Advisor. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $85K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Cigna in United States situa-se numa remuneração total anual de $168,362. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cigna para a função de Analista de Negócios in United States é $103,500.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.