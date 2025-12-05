Diretório de Empresas
Cigna
Cigna Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in United States na Cigna varia de $93.8K a $133K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$106K - $121K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$93.8K$106K$121K$133K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Cigna in United States situa-se numa remuneração total anual de $133,340. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cigna para a função de Contabilista in United States é $93,790.

Outros Recursos

