A remuneração de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region na Ciena varia de $37.2K por year para P2 a $44K por year para P3. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano year totaliza $39.2K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$37.2K
$36K
$0
$1.3K
P3
$44K
$38K
$1.7K
$4.3K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
