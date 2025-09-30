A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Ciena varia de ₹1.09M por year para P1 a ₹2.24M por year para P3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹2.09M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
