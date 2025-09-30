A remuneração de Engenheiro de Hardware in Greater Ottawa Area na Ciena varia de CA$95.6K por year para P1 a CA$255K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano year totaliza CA$146K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
